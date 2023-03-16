Владислав Радимов: Ясно, что fan-ID против зрителей на трибунах

Бывший полузащитник питерского «Зенита» Владислав Радимов высказался о введении fan-ID на российских стадионах.

«Как говорится, время все расставляет все на свои места. И вот уже расставило - ясно, что Fan ID против зрителей на трибунах. И, конечно, то, что без него на трибунах собирается гораздо больше болельщиков, не станет поводом для какого-то движения в сторону его отмены.

Надо было сначала продумать и проработать вопрос, а потом его вводить. А у нас сначала ввели, а теперь думают», - приводит слова ветерана «РБ Спорт».

Напомним, накануне в четвертьфинале пути регионов «Зенит» дома в серии пенальти проиграл московскому «Динамо». Встреча собрала на домашней арене питерцев более 31 тысячи зрителей.