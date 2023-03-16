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Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

Он был единственным кандидатом на этот пост.
16 марта 2023 12:09
автор: Александр Евграфов

Джанни Инфантино переизбран на пост Международной федерации футбола (ФИФА).

Выборы руководителя ФИФА состоялись на 73-м конгрессе организации в Кигали (Руанда). Как и в июне 2019 года Инфантино был единственным кандидатом на должность.

Как таковой процедуры голосования не было, делегаты поддержали переизбрание аплодисментами. Новый срок полномочий 52-летнего Инфантино рассчитан до 2027 года.

Инфантино возглавляет ФИФА с 26 февраля 2016 года, когда сменил на этом посту Йозефа Блаттера, досрочно ушедшего в отставку после коррупционного скандала в организации.

Ранее ФИФА определила, что период с 2016 по 2019 год не будет считаться первым сроком президентства Инфантино.

источник: «Советский спорт»
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