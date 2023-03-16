Тен Хаг заявил, что выставит оптимальный состав на ответный матч Лиги Европы с «Бетисом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, в котором его клуб на выезде сыграет с «Бетисом».

Отметим, что очная встреча команд состоится в четверг, 16 марта, в Севилье. Начало – в 20:45 мск. Главным арбитром игры был назначен серб Срджан Йованович.

– Это серьезный матч, и мы выставим оптимальный состав. Надо выпустить игроков, которые смогут подстроиться под игру соперника по ходу матча. Знаем, что «Бетис» умеет это делать, потому что у него очень хорошие игроки. Сыграет и Каземиро, и Бруну Фернандеш. На прошлой неделе мы добились положительного результата, но нельзя останавливаться, – приводит слова тен Хага пресс-служба УЕФА.

Добавим, что в первой игре «Манчестер Юнайтед» на своем поле одержал победу над «Бетисом» со счетом 4:1. В составе красных дьяволов забивали Маркус Рэшфорд, Антони, Бруну Фернандеш и Ваут Вегорст. Соперник ответил забитым мячом Айосе Переса.