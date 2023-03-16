В Неаполе после беспорядков арестовали ряд футбольных фанатов

Семеро болельщиков «Наполи» были задержаны в ходе с столкновений с полицией в преддверии матча Лиги чемпионов с «Айнтрахтом», сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, следственные мероприятия еще продолжаются. Полиция Неаполя предупреждала о том, что билеты не будут продаваться, но немецкие болельщики приехали в город.

На фоне матча произошли беспорядки, были сожжены и повреждены полицейские автомобили, сотрудникам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ, а затем развезти болельщиков на автобусах в гостиницы, чтобы недопустить столкновения со сторонниками «Наполи».

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» победил «Айнтрахт» 3:0 и вышел в четвертьфинал турнира.