Полузащитник «Ливерпуля» Байчетич выбыл до конца сезона из-за травмы

Полузащитник «Ливерпуля» Стефан Байчетич выбыл до конца сезона из-за полученной травмы.

«К сожалению, я получил травму, которая не даст мне возможности играть до конца сезона. Грустно так завершать замечательный сезон, но я понимаю, что это часть футбола. Это сделает меня сильнее физически и психологически», — написал Байчетич в соцсетях.

18-летний испанский полузащитник дебютировал за «Ливерпуль» в этом сезоне, а в феврале в матче с «Реалом» стал самым молодым игроком в истории команды, вышедшем в стартовом составе на матч Лиги чемпионов.

В этом сезоне Байчетич провел 26 матчей во всех турнирах, на его счету один гол и одна результативная передача.