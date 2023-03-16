Два клуба РПЛ проявляют интерес к мексиканцу Фульхенсио

Два клуба Российской премьер-лиги проявляют интерес к вингеру «Тигреса» Раймундо Фульхенсио, сообщает «Метарейтинг».

По данным источника, один из клубов готовится сделать запрос на предмет суммы трансфера и деталей перехода, который оценивается в 2,5-3 млн. евро, а запрос игрока по собственной зарплате составил 500 тысяч евро в год.

Сам футболист позитивно относится к идее переезда в Россию. За «Тигрес» вингер провел 62 матча, стал автором двух голов и шести результативных передач.

О том, какие клубы проявили интерес к мексиканцу не сообщается.