Жена обвиняемого в изнасиловании Дани Алвеса объявила о расставании с игроком

Жена футболиста Дани Алвеса, который обвиняется в изнасиловании, испанская модель Хоана Санс объявила о расставании с мужем.

Санс и Алвес состояли в отношениях с 2015 года и поженились два года спустя.

« Я выбрала в спутники жизни человека, который казался мне идеальным. Он всегда был рядом, и поддерживал меня, когда я нуждалась в этом. Тяжело принять то, что этот человек разбил мое сердце. Но я продолжаю жить, пусть и по-другому. Я люблю его и буду любить. Кто считает, что любовь можно забыть, либо ошибается, либо не любил по-настоящему. Но я люблю себя, уважаю гораздо больше. Прощение дает облегчение, я беру с собой это волшебство и завершаю этот этап своей жизни», - написала Санс в соцсетях, предварительно удалив все фотографии с Алвесом.

В начале января против Алвеса было начато расследование после заявления об изнасиловании в одном из ночных клубов Барселоны. Футболист отрицал свою вину. Суд заключил Алвеса под стражу. По действующему законодательству бразильцу, который является самым титулованным футболистом мира, может грозить от 4 до 12 лет тюремного заключения.