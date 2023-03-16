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Андрей Ольховский: Медведев очень уверен в своей игре

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский оценил победу Даниила Медведева над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной в четвертьфинале турнира в американском Индиан-Уэллсе.
16 марта 2023 15:51

«Медведев сейчас очень уверен в своей игре, и эта уверенность сказывается в ключевые моменты, когда нужно выиграть решающие мячи, будь то брейк-пойнт, больше-меньше на своей подаче или на подаче соперника. Именно тогда Даниил играет в очень хороший теннис, и немногие могут его обыграть.

Впечатляет игра на задней линии. Предыдущий матч показал, что он может играть очень активно и хорошо. А сегодняшняя игра — Давидович-Фокина очень жестко играет, у него очень хорошая скорость на задней линии. И если Медведева не дожимают, то Даня просто затягивает всех, и в этой игре он король», — сказал Ольховский «Газете.Ru».

Медведев выиграл четвертьфинал в двух сетах со счетом 6:3, 7:5, эта победа стала для него 18-й подряд. Его следующим соперником станет американец Фрэнсис Тиафо, который выбил из борьбы обидчика Андрея Рублева британца Кэмерона Норри.

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