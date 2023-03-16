«Хватит быть терпилами». «Спартаку» и «Динамо» предложили объединиться против судейских ошибок

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о судейских ошибках в российском футболе.

- Если судейский беспредел на поле продолжится, то считаю, что «Спартаку» и «Динамо» нужно объединиться против этого. Исторические заклятые соперники с момента основания клубов, могут выступить общими усилиями против всего этого безобразия. Других способов просто нет. Хватит быть терпилами, - приводит слова Салиховой «Метарейтинг».

Разговоры о судействе возобновились после того как арбитр Евгений Кукуляк не поставил пенальти в ворота «Зенита» в матче второго раунда четвертьфинала пути регионов ФОНБЕТ Кубка России против «Динамо» (1:1, пен. 4:5).