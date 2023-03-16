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Сборная Англии объявила состав на матчи квалификации Евро-2024

Родоначальники футбола сыграют с Италией и Украиной.
16 марта 2023 17:52

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился со списком игроков, вызванных в национальную команду на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2024 с Италией и Украиной.

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»)

Защитники: Бен Чилвелл («Челси»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Рис Джеймс («Челси»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунс («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл», Кайл Уокер («Манчестер Сити»)

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Конор Галлахер («Челси»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Мейсон Маунт («Челси»), Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Вест Хэм»)

Нападающие: Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Айван Тони («Брентфорд»).

Напомним, что Англия сыграет с Италией 23 марта в Неаполе, а с Украиной 26 марта на «Уэмбли» в Лондоне.

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