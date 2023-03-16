Мбаппе, Гризманн и Коло-Мауни вызваны в сборную Франции

Тренерский штаб сборной Франции опубликовал состав команды для участия в стартовых матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, сообщается на сайте Федерации футбола Франции.

В состав команды вошли:

Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан), Брис Самба («Ланс»).

Защитники: Тео Эрнандес («Милан»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар, Дайо Упамекано (оба - «Бавария»), Уэсли Фофана («Челси»), Вильям Салиба («Арсенал»), Ибраима Конате («Ливерпуль»).

Полузащитники: Орельен Тчуамени, Эдуарду Камавинга (оба - «Реал»), Юсуф Фофана («Монако»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Хефрен Тюрам («Ницца»), Жордан Верету («Марсель»).

Нападающие: Мусса Диаби («Байер»), Кингсли Коман («Бавария»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Оливье Жиру («Милан»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»), Маркус Тюрам («Боруссия», Менхенгладбах).

Сборная Франции под руководством Дидье Дешама начнет отборочный турнир матчами против команд Нидерландов (24 марта) и Ирландии (27 марта).