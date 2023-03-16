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Журналист Уткин нелицеприятно высказался о судействе после матча «Зенит» - «Динамо»

Решения арбитра Кукуляка не ставить пенальти в ворота петербуржцев вызвало скандал.
16 марта 2023 18:02
автор: Максим Скороходов

Журналист и бывший комментатор федерального ТВ Василий Уткин высказался о российском судействе.

«Есть такое выражение - усидеть на двух стульях. Часто употребляется в отношении судей. Как-то надо не то чтоб прям угодить двум сторонам, но…

По итогам матча «Зенит» - «Динамо» в ФОНБЕТ Кубке России надо признать, что у судьи на Конфорка-Арене стул один. И он жидкий», - написал Уткин в телеграм-канале.

Разговоры о судействе возобновились после того как арбитр Евгений Кукуляк не поставил пенальти в ворота «Зенита» в матче второго раунда четвертьфинала пути регионов ФОНБЕТ Кубка России против «Динамо» (1:1, пен. 4:5) за предполагаемый фол на нападающем Константине Тюкавине.

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