Журналист Уткин нелицеприятно высказался о судействе после матча «Зенит» - «Динамо»

Журналист и бывший комментатор федерального ТВ Василий Уткин высказался о российском судействе.

«Есть такое выражение - усидеть на двух стульях. Часто употребляется в отношении судей. Как-то надо не то чтоб прям угодить двум сторонам, но…

По итогам матча «Зенит» - «Динамо» в ФОНБЕТ Кубке России надо признать, что у судьи на Конфорка-Арене стул один. И он жидкий», - написал Уткин в телеграм-канале.

Разговоры о судействе возобновились после того как арбитр Евгений Кукуляк не поставил пенальти в ворота «Зенита» в матче второго раунда четвертьфинала пути регионов ФОНБЕТ Кубка России против «Динамо» (1:1, пен. 4:5) за предполагаемый фол на нападающем Константине Тюкавине.