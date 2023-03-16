Владельцы «ПСЖ» рассчитывают приобрести «Малагу»

Главы компании Qatar Sports Investment рассматривают возможность покупки футбольной команды «Малаги». Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что в настоящее время катарская организация владеет правами на «ПСЖ» и «Брагу».

По информации источника, владельцы парижан намерены расширить свое влияние в футбольном мире и готовы купить 51% акций испанского клуба у другого катарского представителя - бизнесмена аль-Тани.

Добавим, что в текущем сезоне «Малага» выступает в Сегунде, где занимает 20 место после 31 матча (26 очков).