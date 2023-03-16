В «Локомотиве» сделали заявление по поводу выхода Баринова в стартовом составе на матч с «Акроном»

«Локомотив» выступил с заявлением по инциденту с включением в заявку хавбека Дмитрия Баринова на матч 1/4 финала Пути Регионов Кубка России с «Акроном». Сообщение было опубликовано пресс-службой «железнодорожников».

Отмечается, что очная встреча команд завершилась победой тольяттинского клуба в серии пенальти (1:1, пенальти - 7:6).

Сообщается, что вина за несоблюдение правил лежит на сотруднике красно-зеленых, который несет ответственность за заполнение формы со списком футболистов, допущенных на игру. Работник интерпретировал нормы Регламента буквально и сделал вывод что все предупреждения, полученные игроками ФК «Локомотив» были аннулированы. Руководство московской команды отметило, что он не проявил должной осмотрительности и получил дисциплинарное взыскание.

Добавим, что ранее Баринов получил по одной желтой карточке в двухматчевом противостоянии со «Спартаком» и был дисквалифицирован на один матч. Свое наказание 26-летний игрок обязан был отбыть в игре с «Акроном».