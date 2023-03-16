ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В «Локомотиве» сделали заявление по поводу выхода Баринова в стартовом составе на матч с «Акроном»

Полузащитник был обязан пропустить встречу из-за перебора желтых карточек. 
В «Локомотиве» сделали заявление по поводу выхода Баринова в стартовом составе на матч с «Акроном»
16 марта 2023 18:31
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Локомотив»

«Локомотив» выступил с заявлением по инциденту с включением в заявку хавбека Дмитрия Баринова на матч 1/4 финала Пути Регионов Кубка России с «Акроном». Сообщение было опубликовано пресс-службой «железнодорожников».

Отмечается, что очная встреча команд завершилась победой тольяттинского клуба в серии пенальти (1:1, пенальти - 7:6).

Сообщается, что вина за несоблюдение правил лежит на сотруднике красно-зеленых, который несет ответственность за заполнение формы со списком футболистов, допущенных на игру. Работник интерпретировал нормы Регламента буквально и сделал вывод что все предупреждения, полученные игроками ФК «Локомотив» были аннулированы. Руководство московской команды отметило, что он не проявил должной осмотрительности и получил дисциплинарное взыскание.

Добавим, что ранее Баринов получил по одной желтой карточке в двухматчевом противостоянии со «Спартаком» и был дисквалифицирован на один матч. Свое наказание 26-летний игрок обязан был отбыть в игре с «Акроном».

​Саутгейт назвал причины, по которым не вызвал Стерлинга и Александер-Арнольда в сборную Англии 
23 марта для английской национальной команды начнется отбор к Евро-2024.
16.03.2023 18:53
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Деле Алли не сыграет за «Бешикташ» до конца сезона
Главный тренер команды Шенол Гюнеш больше не рассчитывает на него.
16.03.2023 18:39
Футбол
В «Локомотиве» сделали заявление по поводу выхода Баринова в стартовом составе на матч с «Акроном»
В «Локомотиве» сделали заявление по поводу выхода Баринова в стартовом составе на матч с «Акроном»
Полузащитник был обязан пропустить встречу из-за перебора желтых карточек. 
16.03.2023 18:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дортмундская «Боруссия» хочет продлить контракт Брандта на фоне интереса «Арсенала» и «Тоттенхэма»
Дортмундская «Боруссия» хочет продлить контракт Брандта на фоне интереса «Арсенала» и «Тоттенхэма»
Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года.
16.03.2023 18:20
Футбол
Владельцы «ПСЖ» рассчитывают приобрести «Малагу»
На данный момент «медузы» выступают во второй лиге Испании.
16.03.2023 18:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Зоран Ивкович: Йоканович смог утереть нос богатому «Зениту»
Сербский журналист Telegraf.rs Зоран Ивкович высказался о главном тренере московского «Динамо» Славише Йокановиче, чья команда выбила «Зенит» в четвертьфинале Пути регионов FONBET Кубка России (2:1, пен).
16.03.2023 18:03
Футбол
Журналист Уткин нелицеприятно высказался о судействе после матча «Зенит» - «Динамо»
Решения арбитра Кукуляка не ставить пенальти в ворота петербуржцев вызвало скандал.
16.03.2023 18:02
Футбол
автор: Максим Скороходов
Мбаппе, Гризманн и Коло-Мауни вызваны в сборную Франции
Мбаппе, Гризманн и Коло-Мауни вызваны в сборную Франции
Команда начнет отборочный турнир на Евро-2024 матчами с Нидерландов и Ирландией.
16.03.2023 17:55
Футбол
автор: Александр Евграфов
Сборная Англии объявила состав на матчи квалификации Евро-2024
Родоначальники футбола сыграют с Италией и Украиной.
16.03.2023 17:52
Футбол
Хулиан Альварес продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2028 года
Хулиан Альварес продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2028 года
Новое соглашение футболиста рассчитано до 2028 года.
16.03.2023 17:35
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика