​Саутгейт назвал причины, по которым не вызвал Стерлинга и Александер-Арнольда в сборную Англии 

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд и нападающий «Челси» Рахим Стерлинг не получили вызовы в национальную команду на отборочные матчи Евро-2024. Об этом сообщает журналист Низаар Кинселла в своих соцсетях.

Отмечается, что в первых двух турах квалификации англичанам предстоит встретиться со сборными Италии и Украины.

По информации источника, наставник британской команды заявил, что форвард «пенсионеров» в данный момент травмирован. Также сообщается, что 52-летний специалист недоволен текущей формой игрока мерсисайдцев.

Добавим, что в первом матче кваликафиционного раунда к Евро-2024 сборная Англии сыграет с итальянцами. Встреча состоится 23 марта. Игра со сборной Украины назначена на 26 марта.