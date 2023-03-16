Фердинанд хочет, чтобы Кейн перешел в «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что хотел бы, чтобы его бывшая команда подписала нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

«Сейчас у него есть шанс перейти в «Манчестер Юнайтед». Я бы хотел, чтобы он это сделал, но проблема в том, какую цену за него запросят», - приводит слова Фердинанда зарубежная пресса.

Напомним, что Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэма» Всего за «шпор» он провел 424 матча, забил 270 голов и отдал 63 результативные передачи. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2024 года.