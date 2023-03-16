«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику сборной Аргентины Родригесу 

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует усилиться полузащитником «Бетиса» Гидо Родригесом. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что в прошлом году 28-летний игрок стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Как утверждает источник, манкунианцы предпримут попытку заполучить хавбека в ближайшее время. Сообщается, что зелено-белые готовы расстаться с футболистом за 30-35 миллионов евро.

Добавим, что Родригес присоединился к «Бетису» в январе 2020 года. В текущем сезоне за испанский клуб он провел 30 матчей и забил один гол.