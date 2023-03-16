РФС признал ошибочным решение Карасева не назначить пенальти в ворота «Урала» в игре со «Спартаком»

РФС выступила с заявлением по поводу назначенного пенальти в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Уралом». Об этом сообщает пресс-служба футбольной организации.

Отмечается, что инцидент произошел на 24-й минуте встречи в штрафной московской команды. Судил данную игру Сергей Карасев.

Сообщается, что решение ЭСК выдвинуто неверно, так как игрок «Урала» Сильвие Бегич непросто выставил руку в сторону для остановки продвижения соперника, на также совершил дополнительное движение, тем самым, нанося удар в область шеи нападающему «Спартака» Кристоферу Мартинсу. В данной ситуации должен быть зафиксирован фол и ВАР обязан вмешаться, если судья не видит детали единоборства.

Напомним, что первая кубковая встреча между «Спартаком» и «Уралом» завершилась со счетом 1:1. Вторая игра пройдет 5 апреля в Екатеринбурге.