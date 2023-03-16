Клопп заявил, что «Ливерпуль» ожидают три финала в ближайшем будущем

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о предстоящих матчах команды в чемпионате Англии.

Отмечается, что по мнению немецкого наставника, следующие три игры красных станут ключевыми в борьбе за высокую строчку в турнирной таблице.

«После перерыва на игры сборных, команду ожидает футбольная неделя. Три матча, которые можно назвать финалами. «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал». Исходы этих игр определят, какое место «Ливерпуль» займет в конце сезона», – приводит слова Клоппа пресс-служба ливерпульского клуба.

Напомним, что в данный момент «Ливерпуль» располагается на шестой строчке, набрав 42 очка после 26 матчей.