ЭСК признал, что Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Динамо»

ЭСК РФС признала, что главный арбитр ответного четвертьфинального матча Пути Регионов Кубка России Евегний Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита».

Отмечается, что питерская команда принимала на своем поле московское «Динамо» (1:1, пенальти - 4:5).

Сообщается, что футболист «Зенита» Клаудиньо нанес удар сзади по ноге форварда «Динамо» Константина Тюкавина. Таким образом, падение нападающего вызвано исключительно последствиями контакта с бразильским полузащитником сине-бело-голубых. В данной эпизоде судья Евгений Кукуляк совершил ошибку, не поставив 11-метровый в ворота питерцев.

Добавим, что экспертно-судейская комиссия также признала ошибку в ситуации с Зелимханом Бакаевым. На 73-й минуте матча полузащитник был обязан получить вторую желтую карточку и ,соответственно, покинуть поле.