«Ростов» на выезде вырвал победу у «Пари НН» в матче 1/4 финала Пути Регионов Кубка России

Футболисты «Ростова» в гостях одержали победу над «Пари НН» в матче 1/4 финала Пути Регионов Кубка России.

Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Единственный гол в матче записал на свой счет полузащитник гостей Роман Тугарев. 24-летний игрок поразил ворота соперника на 82-й минуте встречи.

Таким образом, «Ростов» выходит в следующий этап Кубка России, а «Пари НН» завершает свое выступление на турнире.

Кубок России

Путь Регионов

1/4 финала

«Пари НН» (Нижний Новгород) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0)

Гол: - Тугарев, 82.