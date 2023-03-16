Хоакин и Рэшфорд – в стартовых составах «Бетиса» и «Манчестер Юнайтед» на ответный матч плей-офф ЛЕ 

Тренерские штабы «Бетиса» и «Манчестер Юнайтед» определились со стартовыми составами на вторую игру 1/8 финала Лиги Европы.

Отметим, что первая встреча футбольных клубов завершилась со счетом 4:1 в пользу «красных дьяволов».

Второй матч пройдет в Севильи и начнется в 20:45 мск.

«Бетис»: Силва, Абнер, Гонсалес, Песселья, Сабали, Карвалью, Родригес, Хуанми, Хоакин, Руибаль, Перес.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Маласиа, Мартинес, Магуайр, Уан-Биссака, Фред, Каземиро, Рэшфорд, Фернандеш, Пельистри, Вегхорст.

Добавим, что жеребьевки 1/4, 1/2 и финала Лиги Европы пройдут 17 марта в Ньоне.