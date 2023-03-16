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Ван Дейк заявил, что «Ливерпуль» нуждается в новых игроках 

По мнению защитника мерсисайдцев, трансферы помогут команде вернуться на прежний уровень.
Ван Дейк заявил, что «Ливерпуль» нуждается в новых игроках 
16 марта 2023 20:49
автор: Глеб Шевяков
автор фото: IMAGO

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк предположил, что новый приобретения позволят английскому клубу выйти из кризиса.

Отмечается, что на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Юргена Клоппа проиграли «Реалу» с общим счетом 2:6.

«Нам необходимо подписать новых футболистов, если мы желаем вернуться на прежний высокий уровень, на котором мы находились последние пять лет. Клуб должен качественно усилиться», – приводит слова ван Дейка журналист Джеймс Пирс в своих соцсетях.

Добавим, что в настоящий момент «Ливерпуль» занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка после 26 проведенных игр.

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