Ван Дейк заявил, что «Ливерпуль» нуждается в новых игроках 

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк предположил, что новый приобретения позволят английскому клубу выйти из кризиса.

Отмечается, что на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Юргена Клоппа проиграли «Реалу» с общим счетом 2:6.

«Нам необходимо подписать новых футболистов, если мы желаем вернуться на прежний высокий уровень, на котором мы находились последние пять лет. Клуб должен качественно усилиться», – приводит слова ван Дейка журналист Джеймс Пирс в своих соцсетях.

Добавим, что в настоящий момент «Ливерпуль» занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка после 26 проведенных игр.