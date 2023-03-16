Спаллетти считает, что Гвардиола своими высказываниями оказывает давление на «Наполи» 

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сомневается в искренности слов Хосепа Гвариолы об итальянской команде.

Отмечается, что по мнению тренера «Манчестер Сити», «адзурри» является сильнейшим европейским клубом в этом сезоне.

«Я стараюсь не обращать на это внимание. Считаю, что это игра, в которой участвуют все, чтобы оказывать давление на своих соперников. Наши трансферные возможности сильно отличаются от возможностей «Манчестер Сити». Пеп просто хочет сбить нашу команду с ног», – приводит слова Спаллетти британская пресса.

Добавим, что обе команды пробились в 1/4 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка четвертьфиналов состоится завтра, 17 марта.