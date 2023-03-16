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Месси может продлить контракт с «ПСЖ» при одном условии 

Аргентинский форвард не хочет сильно уступать в зарплате Килиану Мбаппе. 
Месси может продлить контракт с «ПСЖ» при одном условии 
16 марта 2023 21:25
автор: Глеб Шевяков
автор фото: AFLO

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выдвинул условие, при выполнении которого готов остаться в парижской команде. Об этом сообщают французские СМИ.

Отмечается, что красно-синие рассчитывают сохранить 35-летного футболиста еще на сезон, активируя опцию контракта, либо предложить ему новое годичное соглашение с возможностью продления.

Как сообщает источник, аргентинец согласится продолжить сотрудничество с парижанами, если его зарплата по новому контракту не будет гораздо ниже оклада форварда французского клуба Килиана Мбаппе. Сообщается, что руководство команды не может пойти на такой шаг.

Напомним, что текущий контракт Месси с «ПСЖ» истекает ближайшим летом. В нынешнем сезоне за команду Кристофа Галтье он провел 31 матч, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Месси может продлить контракт с «ПСЖ» при одном условии 
Месси может продлить контракт с «ПСЖ» при одном условии 
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