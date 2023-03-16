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«Манчестер Сити» официально объявил о продлении контракта с Альваресом 

Новое соглашение аргентинца с «горожанами» рассчитано до лета 2028 года.
«Манчестер Сити» официально объявил о продлении контракта с Альваресом 
16 марта 2023 22:04
автор: Глеб Шевяков
автор фото: «Манчестер Сити»

Форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес продлил свое трудовое соглашение с командой. Об этом сообщает пресс-служба небесно-голубых.

Отмечается, что в декабре 2022 года нападающий стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Сообщается, что 22-летний игрок подписал новый контракт с «горожанами» до конца сезона-2027/2028. Спортивный директор английского клуба Чики Бегиристайн отметил, что аргентинский футболист продемонстрировал впечатляющий прогресс и надеется, что он продолжит свое развитие в дальнейшем.

Напомним, что Альварес присоединился к «Манчестер Сити» в июле 2022 года. В текущем сезоне за команду Пепа Гвардиолы он провел 33 встречи, отличился десятью забитыми мячами и тремя ассистами.

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