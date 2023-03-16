«Фейеноорд» дома разгромил «Шахтер» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Футболисты «Фейеноорда» на своем поле крупно обыграли «Шахтер» (7:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Отметим, что главными героями прошедшей встречи стали полузащитники хозяев, а именно Оркун Кекчю и Усама Идрисси, оформившие по дублю. По одному голу забили Сантьяго Хименес, Алиреза Джаханбахш и Данило. Соперник ответил забитым мячом Кевина Келси.

Таким образом, нидерландский клуб вышел в четвертьфинал турнира. Первая игра между командами завершилась вничью – 1:1.

Жеребьевка следующей стадии плей-офф Лиги Европы состоится 17 марта.

Лига Европы

1/8 финала

«Фейеноорд» (Нидерланды) – «Шахтер» (Украина) – 7:1 (3:0)

Голы: Хименес, 9. Кекчю, 24, 38. Идрисси, 49, 60. Джаханбахш, 64. Данило, 67 – Келси, 87.

Первый матч: 1:1