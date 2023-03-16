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«Ювентус» вновь победил «Фрайбург» и стал четвертьфиналистом Лиги Европы

С 44-й минуты встречи туринский клуб играл в большинстве.
16 марта 2023 22:42
автор: Сергей Иванов

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Фрайбург» – «Ювентус» завершился победой туринского клуба со счетом 2:0.

Авторами забитых мячей в прошедшей встрече стали Душан Влахович, удачно реализовавший 11-метровый удар на 45-й минуте, и Федерико Кьеза (90+5).

Отметим, что хозяева были вынуждены доигрывать матч вдесятером после того, как на 44-й минуте вторую желтую карточку за игру рукой получил защитник Мануэль Гульде.

Таким образом, подопечные Массимилиано Аллегри вышли в четвертьфинал турнира. Первая игра между командами также завершилась победой туринцев – 1:0.

Жеребьевка следующей стадии плей-офф Лиги Европы состоится 17 марта.

Лига Европы

1/8 финала

Ответный матч

«Фрайбург» (Германия) – «Ювентус» (Италия) – 0:2 (0:1)

Голы: Влахович, 45 (с пенальти). Кьеза, 90+5.

Удаление: Гульде, 44.

Первый матч: 0:1

источник: «Советский спорт»
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