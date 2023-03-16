«Манчестер Юнайтед» во второй раз обыграл «Бетис» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на выезде нанес поражение испанскому «Бетису».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых единственный мяч забил Маркус Рэшфорд.

Напомним, неделей ранее манкунианцы разгромили своего соперника дома (4:1). Таким образом, по сумме двух матчей команда Эрика тен Хага одержала убедительную победу и вышла в четвертьфинал.

Жеребьевка следующей стадии пройдет позже.

Лига Европы. 1/8 финала

Ответный матч

«Бетис» (Севилья, Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 0:1 (0:0)

Гол: Рэшфорд, 55

Первый матч: 1:4.