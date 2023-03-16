«Фиорентина» вышла в четвертьфинал Лиги конференций, дважды обыграв «Сивасспор»

«Фиорентина» в гостях разгромила «Сивасспор» (4:1) во втором матче 1/8 финала Лиги конференций.

Отметим, что первая встреча команд закончилась победой «фиалок» со счетом 1:0.

В составе гостей забитыми мячами отличились Артур Кабрал (44-я минута), Никола Миленкович (62) и Гаэтано Кастровилли (89). Кроме того, защитник турецкой команды Димитрис Гутас отметился автоголом на 78-й минуте встречи. Единственный гол хозяев на счету Эрдогана Ешильюрта (35).

Таким образом, «Сивасспор» завершает свое выступление в Лиге конференций, а «Фиорентина» сыграет в четвертьфинале турнира.

Добавим, что в параллельных встречах плей-офф «Лех» одержал разгромную победу над «Юргорденом» (3:0) и тем самым, выходит в следующую стадию турнира.

Основное время матча 1/8 финала Лиги конференций между «Слованом» и «Базелем» завершилось вничью (2:2), поэтому команды продолжают борьбу за путевку в четвертьфинал в дополнительном времени.