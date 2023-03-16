«Севилья» проиграла «Фенербахче» в ответном матче, но вышла в 1/4 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы испанская «Севилья» на выезде проиграла турецкому «Фенербахче».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых единственный мяч забил Эннер Валенсия, реализовавший пенальти.

Неделей ранее андалусийцы на своей арене переиграли соперника (2:0). Именно этот результат позволил им пройти в четвертьфинал турнира по сумме двух матчей.

Жеребьевка следующей стадии состоится 17 марта.

Лига Европы. 1/8 финала

Ответный матч

«Фенербахче» (Стамбул, Турция) - «Севилья» (Испания) - 1:0 (1:0)

Гол: Валенсия, 41 (с пенальти)

Первый матч: 0:2