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«Севилья» проиграла «Фенербахче» в ответном матче, но вышла в 1/4 финала Лиги Европы

Испанцам хватило задела, созданного в домашней встрече.
16 марта 2023 22:48
автор: Александр Шульгин

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы испанская «Севилья» на выезде проиграла турецкому «Фенербахче».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых единственный мяч забил Эннер Валенсия, реализовавший пенальти.

Неделей ранее андалусийцы на своей арене переиграли соперника (2:0). Именно этот результат позволил им пройти в четвертьфинал турнира по сумме двух матчей.

Жеребьевка следующей стадии состоится 17 марта.

Лига Европы. 1/8 финала
Ответный матч
«Фенербахче» (Стамбул, Турция) - «Севилья» (Испания) - 1:0 (1:0)
Гол: Валенсия, 41 (с пенальти)
Первый матч: 0:2

источник: «Советский спорт»
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