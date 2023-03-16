Месси ожидает предложения контракта от «Барселоны»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси надеется получить предложение от своей бывшей команды. Об этом сообщает журналист Хоан Фонтес в своих соцсетях.

Отмечается, что по завершении нынешнего сезона аргентинский форвард может стать свободным агентом.

По информации источника, 35-летний футболист до сих пор не согласовал новое трудовое соглашение с парижанами. В данный момент он находится в ожидании и рассчитывает, что «Барселона» может сделать ему предложение в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые заинтересованы в своем бывшем игроке, однако финансовые проблемы испанского клуба могут помешать каталонцам подписать аргентинца.

Добавим, что Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В текущем сезоне за красно-синих он провел 31 матч, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.