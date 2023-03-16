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Скоулз посоветовал «Манчестер Юнайтед» подписать нападающего «Интера» Мартинеса 

По мнению бывшего игрока манкунианцев, аргентинский форвард подходит под стиль Эрика тен Хага.
16 марта 2023 23:16
автор: Глеб Шевяков

Экс-полузащитник сборной Англии Пол Скоулз поделился мнением по поводу подходящего нападающего для «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что 48-летний британец сомневается в пользе перехода Гарри Кейна в стан «красных дьяволов».

«Мне кажется, Кейн не покинет «Тоттенхэм» в ближайшее время. Иметь дело с Дэниэлом Леви очень сложно, он может вас оставить с пустыми руками в трансферное окно. Стоит приглядеться к Лаутаро Мартинесу из «Интера». Мне нравится этот футболист. Считаю, что этот тот самый игрок, который подходит для стиля тен Хага», – приводит слова Скоулза британская пресса.

Добавим, что Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года. В текущем сезоне за «нерадзурри» он провел 37 матчей, забил 17 голов и отдал семь результативных передач.

Скоулз посоветовал «Манчестер Юнайтед» подписать нападающего «Интера» Мартинеса 
По мнению бывшего игрока манкунианцев, аргентинский форвард подходит под стиль Эрика тен Хага.
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