«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за полузащитника «Сельты» Вейгу 

Полузащитник «Сельты» Габриэль Вейга может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает американская пресса.

Отмечается, что испанский хавбек входит в список интересов нескольких европейских команд.

По информации источника, «Ливерпуль» проводит анализ выступлений 20-летнего футболиста, а «Манчестер Юнайтед» рассчитывает заполучить испанца в случае провала с трансферами Джуда Беллингема и Френки де Йонга. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

Добавим, что Вейга является воспитанником «Сельты». В текущем сезоне за испанский клуб он провел 28 матчей, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.