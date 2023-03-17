«Юнион» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, обыграв «Унион» в ответном матче

«Юнион» дома обыграл «Унион» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
Отметим, что в составе хозяев голы забили Тедди Теума, отличившийся на 18-й минуте, Жан Лазар Амани (63) и Лоик Лапуссин (90+4). На 80-й минуте полузащитник гостей Яник Хаберер получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
По итогам двух встреч бельгийский клуб вышел в четвертьфинал турнира. Первая игра между командами завершилась вничью – 3:3.
Жеребьевка следующий стадии плей-офф Лиги Европы состоится 17 марта.
Лига Европы
1/8 финала
Ответный матч
«Юнион» (Бельгия) – «Унион» (Германия) – 2:0 (1:0)
Голы: Теума, 18. Амани, 63.
Удаление: Хаберер, 80.
Первый матч: 3:3
источник: «Советский спорт»