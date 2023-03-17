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«Юнион» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, обыграв «Унион» в ответном матче

Первая игра завершилась вничью - 3:3.
17 марта 2023 00:53
автор: Сергей Иванов

«Юнион» дома обыграл «Унион» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Отметим, что в составе хозяев голы забили Тедди Теума, отличившийся на 18-й минуте, Жан Лазар Амани (63) и Лоик Лапуссин (90+4). На 80-й минуте полузащитник гостей Яник Хаберер получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

По итогам двух встреч бельгийский клуб вышел в четвертьфинал турнира. Первая игра между командами завершилась вничью – 3:3.

Жеребьевка следующий стадии плей-офф Лиги Европы состоится 17 марта.

Лига Европы

1/8 финала

Ответный матч

«Юнион» (Бельгия) – «Унион» (Германия) – 2:0 (1:0)

Голы: Теума, 18. Амани, 63.

Удаление: Хаберер, 80.

Первый матч: 3:3

источник: «Советский спорт»
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