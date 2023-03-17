«Ференцварош» Черчесова вновь проиграл «Байеру» и не смог выйти в 1/4 финала Лиги Европы

«Ференцварош» потерпел домашнее поражение от «Байера» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Отметим, что у гостевой команды забитыми мячами отличились Мусса Диаби (3-я минута) и Амин Адли (81). Первая игра также завершилась победой леверкузенцев со счетом 2:0.

Таким образом, «Байер» вышел в четвертьфинал турнира. Следующий соперник «фармацевтов» в плей-офф Лиги Европы станет известен по итогам жеребьевки, которая состоится 17 марта.

Лига Европы

1/8 финала

Ответный матч

«Ференцварош» (Венгрия) – «Байер» (Германия) – 0:2 (0:1)

Голы: Диаби, 3. Адли, 81.

Первый матч: 0:2