«Рома» сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Реалом Сосьедад» и «Ромой» завершился вничью 0:0.

Отметим, что в прошедшей встрече испанский клуб превзошел соперника во владении мячом (76 на 24), по общему количеству ударов (19 на 3) и ударам в створ (3 на 0).

Таким образом, «Рома» по итогам двух встреч вышла в четвертьфинал турнира. В первом матче подопечные Жозе Моуринью обыграли бело-голубых со счетом 2:0.

Добавим, что жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет 17 марта, в Ньоне.

Лига Европы

1/8 финала

Второй матч

«Реал Сосьедад» (Испания) – «Рома» (Италия) – 0:0 (0:0)

Удаление: Фернандес, 90+8

Первый матч: 0:2