«Спортинг» обыграл «Арсенал» в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

«Спортинг» в гостях выиграл «Арсенал» во втором матче 1/8 финала Лиги Европы.

Отметим, основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе хозяев отличился полузащитник Гранит Джака. Швейцарец поразил ворота соперника на 19-й минуте. За гостей гол забил полузащитник Педру Гонсалвеш на 62-й минуте.

В дополнительное время команды не забили друг другу голы. В серии пенальти сильнее оказалась команда из Лиссабона.

Напомним, что первый матч плей-офф Лиги Европы между «Спортингом» и «Арсеналом» закончился вничью со счетом 2:2.

Таким образом, лондонский клуб стал победителем по сумме двух встреч (3:2) и примет участие в четвертьфинале турнира.

Лига Европы

1/8 финала

Второй матч

«Арсенал» (Англия) – «Спортинг» (Португалия) – 1:1 (1:0)

Голы: Джака, 18. – Гонсалвеш, 62.

Серия пенальти: 3:5

Первый матч: 2:2