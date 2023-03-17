ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Спортинг» обыграл «Арсенал» в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Лиссабонский клуб выбил лидера АПЛ из еврокубкового турнира.
17 марта 2023 01:48
автор: Глеб Шевяков

«Спортинг» в гостях выиграл «Арсенал» во втором матче 1/8 финала Лиги Европы.

Отметим, основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе хозяев отличился полузащитник Гранит Джака. Швейцарец поразил ворота соперника на 19-й минуте. За гостей гол забил полузащитник Педру Гонсалвеш на 62-й минуте.

В дополнительное время команды не забили друг другу голы. В серии пенальти сильнее оказалась команда из Лиссабона.

Напомним, что первый матч плей-офф Лиги Европы между «Спортингом» и «Арсеналом» закончился вничью со счетом 2:2.

Таким образом, лондонский клуб стал победителем по сумме двух встреч (3:2) и примет участие в четвертьфинале турнира.

Лига Европы

1/8 финала

Второй матч

«Арсенал» (Англия) – «Спортинг» (Португалия) – 1:1 (1:0)

Голы: Джака, 18. – Гонсалвеш, 62.

Серия пенальти: 3:5

Первый матч: 2:2

источник: «Советский спорт»
«Спортинг» обыграл «Арсенал» в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Лиссабонский клуб выбил лидера АПЛ из еврокубкового турнира.
17.03.2023 01:48
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Рома» сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы
Ворота команд остались неприкосновенными в прошедшей встрече. 
17.03.2023 01:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Юнион» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, обыграв «Унион» в ответном матче
Первая игра завершилась вничью - 3:3.
17.03.2023 00:53
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Ференцварош» Черчесова вновь проиграл «Байеру» и не смог выйти в 1/4 финала Лиги Европы
Венгерский клуб дважды уступил своему сопернику со счетом 0:2.
17.03.2023 00:50
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за полузащитника «Сельты» Вейгу 
Контракт 20-летнего испанца с «кельтами» рассчитан до лета 2026 года.
16.03.2023 23:48
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тренер «Уфы» Халимбеков получил двухматчевую дисквалификацию за оскорбительное поведение 
В концовке матча с «Волгарем» наставник уфимцев заработал красную карточку и был удален с тренерской скамейки. 
16.03.2023 23:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Скоулз посоветовал «Манчестер Юнайтед» подписать нападающего «Интера» Мартинеса 
Скоулз посоветовал «Манчестер Юнайтед» подписать нападающего «Интера» Мартинеса 
По мнению бывшего игрока манкунианцев, аргентинский форвард подходит под стиль Эрика тен Хага.
16.03.2023 23:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Месси ожидает предложения контракта от «Барселоны»
Месси ожидает предложения контракта от «Барселоны»
Ближайшим летом у 35-летнего игрока истекает контракт с «ПСЖ».
16.03.2023 22:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Севилья» проиграла «Фенербахче» в ответном матче, но вышла в 1/4 финала Лиги Европы
Испанцам хватило задела, созданного в домашней встрече.
16.03.2023 22:48
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Фиорентина» вышла в четвертьфинал Лиги конференций, дважды обыграв «Сивасспор»
По сумме двух встреч итальянский клуб обыграл своего соперника со счетом 5:1.
16.03.2023 22:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика