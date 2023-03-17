«Спортинг» обыграл «Арсенал» в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

«Спортинг» в гостях выиграл «Арсенал» во втором матче 1/8 финала Лиги Европы.
Отметим, основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе хозяев отличился полузащитник Гранит Джака. Швейцарец поразил ворота соперника на 19-й минуте. За гостей гол забил полузащитник Педру Гонсалвеш на 62-й минуте.
В дополнительное время команды не забили друг другу голы. В серии пенальти сильнее оказалась команда из Лиссабона.
Напомним, что первый матч плей-офф Лиги Европы между «Спортингом» и «Арсеналом» закончился вничью со счетом 2:2.
Таким образом, лондонский клуб стал победителем по сумме двух встреч (3:2) и примет участие в четвертьфинале турнира.
Лига Европы
1/8 финала
Второй матч
«Арсенал» (Англия) – «Спортинг» (Португалия) – 1:1 (1:0)
Голы: Джака, 18. – Гонсалвеш, 62.
Серия пенальти: 3:5
Первый матч: 2:2