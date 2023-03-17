Тренер «Бешикташа» Гюнеш отстранил Деле Алли от тренировок и игр до конца сезона

Главный тренер турецкого «Бешикташа» Шенол Гюнеш отстранил английского полузащитника команды Деле Алли от тренировок и игр в стартовом составе до конца сезона.

По информации зарубежной прессы, футболист до лета даже не будет включен в заявку ни на один из оставшихся матчей. Добавим, что игрок выступает за команду на правах аренды и по окончании сезона должен вернуться в «Эвертон».

За время выступлений в Турции Алли провел 15 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил три мяча.

После 24 туров стамбульцы с 46 очками занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата Турции.