ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тренер «Бешикташа» Гюнеш отстранил Деле Алли от тренировок и игр до конца сезона

Причина решения наставника неизвестна.
17 марта 2023 11:01
автор: Александр Шульгин

Главный тренер турецкого «Бешикташа» Шенол Гюнеш отстранил английского полузащитника команды Деле Алли от тренировок и игр в стартовом составе до конца сезона.

По информации зарубежной прессы, футболист до лета даже не будет включен в заявку ни на один из оставшихся матчей. Добавим, что игрок выступает за команду на правах аренды и по окончании сезона должен вернуться в «Эвертон».

За время выступлений в Турции Алли провел 15 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил три мяча.

После 24 туров стамбульцы с 46 очками занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата Турции.

Де Пауль о Месси: Когда вы думаете, что он вас не видит, он отправляет вас один на один с вратарем
Хавбек «Атлетико» рассказал, в чем феномен главной звезды сборной Аргентины.
17.03.2023 11:42
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Тренер «Бешикташа» Гюнеш отстранил Деле Алли от тренировок и игр до конца сезона
Причина решения наставника неизвестна.
17.03.2023 11:01
Футбол
автор: Александр Шульгин
Пруцев, Помазун и Денисов вошли в окончательную заявку сборной России
Футболисты впервые получили вызов в национальную команду.
17.03.2023 10:58
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Левандовски объяснил, почему перешел в «Барселону»
Долгое время форварда связывали с «Реалом».
17.03.2023 10:48
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Черчесов поставил перед «Ференцварошем» задачу выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Текущая еврокубковая компания завершилась на 1/8 финала Лиги Европы.
17.03.2023 10:39
Футбол
автор: Максим Скороходов
Рэшфорд обошел Роналду по голам за «МЮ» в еврокубках
Лидером списка является Уэйн Руни.
17.03.2023 09:31
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Спортинг» обыграл «Арсенал» в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Лиссабонский клуб выбил лидера АПЛ из еврокубкового турнира.
17.03.2023 01:48
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Рома» сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы
Ворота команд остались неприкосновенными в прошедшей встрече. 
17.03.2023 01:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Юнион» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, обыграв «Унион» в ответном матче
Первая игра завершилась вничью - 3:3.
17.03.2023 00:53
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Ференцварош» Черчесова вновь проиграл «Байеру» и не смог выйти в 1/4 финала Лиги Европы
Венгерский клуб дважды уступил своему сопернику со счетом 0:2.
17.03.2023 00:50
Футбол
автор: Сергей Иванов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика