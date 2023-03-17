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Де Пауль о Месси: Когда вы думаете, что он вас не видит, он отправляет вас один на один с вратарем

Хавбек «Атлетико» рассказал, в чем феномен главной звезды сборной Аргентины.
17 марта 2023 11:42
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль поделился эмоциями от выступления с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси. Напомним, Де Пауль знаком с Месси по игре за сборную Аргентины.

«Он инопланетянин. Когда вы начинаете думать, что проиграли матч, появляется он. Когда вы думаете, что он вас не видит, он отправляет вас один на один с вратарем. Когда вы думаете, что он устал, он включает следующую передачу», – сказал аргентинец зарубежным СМИ.

На прошедшем чемпионате мира Месси внес огромный вклад в успехи сборной Аргентины: он забил 7 голов и отдал 3 голевых паса, а в финальном матче оформил дубль и реализовал свою попытку в серии одиннадцатиметровых ударов.

источник: «Советский спорт»
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