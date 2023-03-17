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Дешам объяснил отсутствие Бензема в составе сборной Франции на матчи отбора Евро-2024

Футболист и наставник испортили отношения во время ЧМ-2022.
17 марта 2023 11:54
автор: Александр Шульгин

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал отсутствие в составе национальной команды нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема на матчи отборочного турнира Евро-2024.

«Бензема? Я не слежу за социальными сетями. Недавно мне пришлось высказаться, рассказать, что произошло. Для меня эта тема закрыта. Мы пережили это… Больше вы от меня не услышите ни слова об этой ситуации. Я ответил на вопрос. Я уже сказал, что произошло, теперь это в прошлом», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что Бензема пришлось покинуть расположение команды во время группового этапа ЧМ-2022. Форвард приехал в Катар с травмой, однако рассчитывал принять участие в матчах плей-офф.

Позже Дешам заявил, что отъезд был инициативой самого футболиста, однако тот посмеялся над словами наставника.

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