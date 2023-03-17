Тренер «Спартака» Абаскаль провел жесткий разговор с главой российских судей

В Москве прошла встреча между представителями «Спартака» и руководством российского судейского корпуса, сообщает телеграм-канал «Мутко-против».

По данным источника, со стороны «Спартака» выступал тренерский штаб Гильермо Абаскаль, на встречу с которым пришел глава судей Павел Каманцев и арбитр Виталий Мешков. Обсуждали ряд ошибок не в пользу красно-белых, Каманцев и Мешков их признали, а разговор вышел жестким.

Напомним, именно Мешков судил матч с «Спартака» с «Уралом» (2:2), в котором не засчитал гол нападающего москвичей Александра Соболева.