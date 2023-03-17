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Алексей Сафонов: «Байер» просто выше классом, к Черчесову претензий быть не может

«Ференцварош» проиграл дома «Байеру» и второй матч 1/8 финала Лиги Европы – 0:2 и вылетел из турнира.
Алексей Сафонов: «Байер» просто выше классом, к Черчесову претензий быть не может
17 марта 2023 13:01
автор: Юрий Волохов
автор фото: DPA

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что «Байер» объективно сильнее «Ференцвароша», а Черчесов выжал из команды максимум.

- Как вы и предполагали после первого матча, который «Байер» выиграл 2:0, исход этого противостояния предопределен.

- У «Байера» лучше подбор игроков и немецкая команда просто выше классом, поэтому к Черчесову никаких претензий быть не может. Я считаю, что он выжал из этой команды максимум, дойдя до 1/8 финала Лиги Европы.

Теперь Станиславу Саламычу можно полностью сосредоточиться на чемпионате Венгрии, где «Ференцварош» лидирует, и выиграть свой второй чемпионский титул в Венгрии.

источник: «Советский спорт»
Алексей Сафонов: «Байер» просто выше классом, к Черчесову претензий быть не может
Алексей Сафонов: «Байер» просто выше классом, к Черчесову претензий быть не может
«Ференцварош» проиграл дома «Байеру» и второй матч 1/8 финала Лиги Европы – 0:2 и вылетел из турнира.
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