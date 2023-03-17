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Валерий Масалитин: ЦСКА дома и на выезде — две разные команды

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал матч армейцев с «Крыльями Советов» в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась вничью — 2:2.
17 марта 2023 13:56

«У ЦСКА больше шансов пройти дальше, так как ответный матч домашний. Как показывает практика, ЦСКА дома и на выезде — две разные команды. Но надо отдать должное Федотову — изменил тактику: сыграл по схеме 3-5-2 и насытил среднюю линию. Это работало: было хорошее движение в центре поля и командный прессинг. Армейцы навязали свою игру, хотя обычно на выезде играют от обороны. Первый тайм прошёл под их диктовку: единственное, чего не хватало — забитых мячей.

Второй тайм гости начали так же активно и забили гол. Потом где-то дрогнули, пропустили необязательный мяч с углового. В центре поля упала активность, а Зделар играл не на своей позиции — «Крылья» воспользовались этим и забили хороший гол. Гол Бейла можно было засчитывать за одну лишь красоту. Самарцы продолжили давить, а игроки ЦСКА стали ошибаться. Зделар потерял позицию, Медина недоработал, и хозяева забили второй.

Хорошо, что появился Дивеев после длительного отсутствия. Именно он заработал пенальти, который реализовал Чалов.

Второй тайм был не похож на первый — «Крылья» усилили давление, а ЦСКА не смог перестроиться. Возможно, нужны были замены. Но в этой ситуации тренер посчитал, что они не повлияют на ход игры. В итоге матч свели к ничьей. Хозяевам нужно было реабилитироваться перед своими болельщиками и доказать, что игра с ЦСКА в чемпионате — просто ошибка. Армейцы провели очень хороший первый тайм, но на второй не хватило сил. Ничья закономерна, все решится в ответной игре», — сказал Масалитин «Чемпионату».

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