«Реал» сыграет с «Челси», а «Манчестер Сити» с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Футболисты «Реала» сыграют с «Челси», а «Манчестер Сити» встретится с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первые матчи английские команды проведут дома.

Две другие четвертьфинальные пары сложились следующим образом: «Интер» - «Бенфика» и «Наполи» - «Милан».

В полуфинале победитель пары «Милан» - «Наполи» сыграет с победителем пары «Интер» - «Бенфика».

Во втором полуфинале победитель пары «Реал» - «Челси» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» - «Бавария».

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся 11 и 12 апреля, ответные пройдут 18 и 19 апреля. Полуфиналы будут сыграны 1 и 10 мая, ответные игры 16 и 17 мая.

Обладатель трофея определится 10 июня в матче на олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле (Турция).