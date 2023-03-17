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«Реал» сыграет с «Челси», а «Манчестер Сити» с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Это стало известно после жеребьевки, состоявшейся в швейцарском Ньоне.
17 марта 2023 14:22
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Реала» сыграют с «Челси», а «Манчестер Сити» встретится с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первые матчи английские команды проведут дома.

Две другие четвертьфинальные пары сложились следующим образом: «Интер» - «Бенфика» и «Наполи» - «Милан».

В полуфинале победитель пары «Милан» - «Наполи» сыграет с победителем пары «Интер» - «Бенфика».

Во втором полуфинале победитель пары «Реал» - «Челси» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» - «Бавария».

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся 11 и 12 апреля, ответные пройдут 18 и 19 апреля. Полуфиналы будут сыграны 1 и 10 мая, ответные игры 16 и 17 мая.

Обладатель трофея определится 10 июня в матче на олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле (Турция).

источник: «Советский спорт»
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