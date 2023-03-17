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Сергеев и Барриос вернутся в общий строй «Зенита» в начале апреля

Главный тренер действующих чемпионов России прокомментировал состояние травмированных игроков.
17 марта 2023 14:39
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Зенита» Иван Сергеев и Вильмар Барриос вернутся в строй в начале апреля, заявил главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

Сергеев был травмирован в матче 18-го тура с «Нижним Новгородом», а Барриос был заменен после травмы в матче 19-го тура против «Химок».

«Я думаю, мы будем ждать их после перерыва на матчи сборных. Ваня может вернуться в строй чуть пораньше, Вильмар — чуть позже, но после перерыва, первый-второй тур после паузы. Я думаю, к этому времени они должны быть готовы», - приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В матче 20-го тура «Зенит» 19 марта сыграет с ЦСКА в Москве, а во время международной паузы у петербургской команды запланирован товарищеский матч против турецкого «Фенербахче».

После 19 туров «Зенит» с 48 очками лидирует в чемпионате России, опережая на 8 очков московский «Спартак».

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