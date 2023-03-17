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Полиция Турции арестовала болельщика, напавшего на футболиста «Фиорентины»

Алессандро Бьянко в результате нападения получил перелом носа.
17 марта 2023 14:51
автор: Александр Евграфов

Полиция Турции арестовала болельщика турецкого «Сивасспора», напавшего на футболиста итальянской «Фиорентины» Алессандро Бьянко и сломавшего тому нос, сообщают турецкие СМИ.

Инцидент произошел во время ответного матча 1/8 финала Лиги конференций. В концовке встречи во время празднования гола итальянцев два болельщика «Сивасспора» прорвались на поле, один из них ударил пол лицу 20-летнего итальянского футболиста, сломав ему нос.

В своих показаниях болельщики заявили, что вышли на поле лишь на несколько секунд в последние минуты матча, разозлившись на счет.

«Фиорентина» в ответном матче победила «Сивасспор» - 4:1.

источник: «Советский спорт»
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