Сборная Испании объявила состав на первые матчи квалификации к Евро-2024

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявил состав национальной команды, с которым она проведет матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.
Это вратари Кепа Аррисабалага («Челси»), Роберт Санчес («Брайтон»), Давид Райя («Брентфорд»).
Защитники: Хосе Гайя («Валенсия»), Начо, Даниэль Карвахаль (оба – «Реал»), Алекс Бальде («Барселона»), Иньиго Мартинес («Атлетик»), Давид Гарсия («Осасуна»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»).
Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Педри, Гави (оба – «Барселона»), Даниель Себальос («Реал»).
Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Даниэль Ольмо («РБ Лейпциг»), Нико Уильямс («Атлетик»), Брайан Хиль («Севилья»), Яго Аспас («Сельта»), Хоселу («Эспаньол»), Жерар Морено («Вильярреал»).
25 марта сборная Испании сыграет с командой Норвегии, а 28 марта – со сборной Шотландии.