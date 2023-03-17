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Сборная Испании объявила состав на первые матчи квалификации к Евро-2024

«Красная фурия» сыграет с командами Норвегии и Шотландии.
17 марта 2023 15:06
автор: Александр Евграфов

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявил состав национальной команды, с которым она проведет матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

Это вратари Кепа Аррисабалага («Челси»), Роберт Санчес («Брайтон»), Давид Райя («Брентфорд»).

Защитники: Хосе Гайя («Валенсия»), Начо, Даниэль Карвахаль (оба – «Реал»), Алекс Бальде («Барселона»), Иньиго Мартинес («Атлетик»), Давид Гарсия («Осасуна»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Педри, Гави (оба – «Барселона»), Даниель Себальос («Реал»).

Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Даниэль Ольмо («РБ Лейпциг»), Нико Уильямс («Атлетик»), Брайан Хиль («Севилья»), Яго Аспас («Сельта»), Хоселу («Эспаньол»), Жерар Морено («Вильярреал»).

25 марта сборная Испании сыграет с командой Норвегии, а 28 марта – со сборной Шотландии.

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