«Манчестер Юнайтед» встретится против «Севильи» в 1/4 финала Лиги Европы

Футболисты «Манчестер Юнайтед» сыграют с «Севильей» в четвертьфинале Лиги Европы, а «Ювентус» примет обидчика «Арсенала» - лиссабонский «Спортинг». Победители этих пар сыграют между собой в полуфинале турнира.

В других четвертьфиналах «Байер» примет «Юнион», «Фейеноорд» сыграет с «Ромой». Победители этих противостояний составят вторую полуфинальную пару.

Первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы состоятся 13 апреля, ответные пройдут 20 апреля. Первые полуфиналы будут сыграны 11 мая, ответные игры – 18 мая.

Финальный матч пройдет 31 мая на стадионе Ференца Пушкаша в Будапеште (Венгрия).