ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Определились все пары четвертьфиналов Лиги конференций

Жеребьевка в Ньоне определила соперников на этой стадии турнира.
17 марта 2023 16:20
автор: Александр Евграфов

«Вест Хэм» сыграет с «Гентом» в четвертьфинале Лиги конференций, а «АЗ Алкмар» станет соперником «Андерлехта». Победители этих пар встретятся друг с другом в полуфинале турнира.

В двух других четвертьфиналах «Лех» встретится с «Фиорентиной», а «Базель» – с «Ниццей». Победители этих матчей разыграют между собой за путевку в финал Лиги конференций.

Первые четвертьфинальные матчи состоятся 13 апреля, ответные пройдут 20 апреля. Первые полуфиналы будут сыграны 11 мая, ответные игры – 18 мая.

Финал пройдёт 7 июня 2023 года на стадионе «Синобо Стэдиум» в Праге (Чехия).

«Месси счастлив в Париже». Главный тренер «ПСЖ» о новом контракте с аргентинцем
В «ПСЖ» намекают на возможное продление контракта.
17.03.2023 17:09
Футбол
автор: Александр Евграфов
Роналду вызван в сборную Португалии на матчи отборочного турнира Евро-2024
Новый тренер национальной сборной Мартинес отметил, что возраст не является критерием для игры.
17.03.2023 16:38
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Енисей» победил «Арсенал» в матче Первой лиги
Красноярцы переместились на третье место в турнирной таблице.
17.03.2023 16:27
Футбол
автор: Александр Евграфов
Определились все пары четвертьфиналов Лиги конференций
Жеребьевка в Ньоне определила соперников на этой стадии турнира.
17.03.2023 16:20
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Манчестер Юнайтед» встретится против «Севильи» в 1/4 финала Лиги Европы
Это стало известно после жеребьевки, состоявшейся в швейцарском Ньоне.
17.03.2023 15:17
Футбол
автор: Александр Евграфов
Сборная Испании объявила состав на первые матчи квалификации к Евро-2024
«Красная фурия» сыграет с командами Норвегии и Шотландии.
17.03.2023 15:06
Футбол
автор: Александр Евграфов
Полиция Турции арестовала болельщика, напавшего на футболиста «Фиорентины»
Алессандро Бьянко в результате нападения получил перелом носа.
17.03.2023 14:51
Футбол
автор: Александр Евграфов
Сергеев и Барриос вернутся в общий строй «Зенита» в начале апреля
Главный тренер действующих чемпионов России прокомментировал состояние травмированных игроков.
17.03.2023 14:39
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Реал» сыграет с «Челси», а «Манчестер Сити» с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» сыграет с «Челси», а «Манчестер Сити» с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Это стало известно после жеребьевки, состоявшейся в швейцарском Ньоне.
17.03.2023 14:22
Футбол
автор: Александр Евграфов
Валерий Масалитин: ЦСКА дома и на выезде — две разные команды
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал матч армейцев с «Крыльями Советов» в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась вничью — 2:2.
17.03.2023 13:56
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика