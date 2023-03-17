Определились все пары четвертьфиналов Лиги конференций

«Вест Хэм» сыграет с «Гентом» в четвертьфинале Лиги конференций, а «АЗ Алкмар» станет соперником «Андерлехта». Победители этих пар встретятся друг с другом в полуфинале турнира.

В двух других четвертьфиналах «Лех» встретится с «Фиорентиной», а «Базель» – с «Ниццей». Победители этих матчей разыграют между собой за путевку в финал Лиги конференций.

Первые четвертьфинальные матчи состоятся 13 апреля, ответные пройдут 20 апреля. Первые полуфиналы будут сыграны 11 мая, ответные игры – 18 мая.

Финал пройдёт 7 июня 2023 года на стадионе «Синобо Стэдиум» в Праге (Чехия).